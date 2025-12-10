Mendes : « Il fallait faire plus pour repartir avec la victoire »

Ce mercredi soir, le PSG se déplaçait à Bilbao dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Malgré des occasions, le PSG a concédé le nul (0-0).

Après son succès contre Tottenham (5-3), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Bilbao dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a dominé, surtout en seconde période, lePSG s’est procuré plusieurs occasions franches sans réussir à marquer. Les Parisiens concèdent donc un match nul. Au micro de Canal Plus, Nuno Mendes a regretté les occasions manquées de son équipe (0-0).

« On n’a pas été à notre maximum »

« De la déception ? Non, il n’y a pas de déception. On pense que l’on doit faire plus. Aujourd’hui, on n’a pas été à notre maximum. Il fallait faire plus pour repartir avec la victoire mais malheureusement on n’a pas réussi. L’ambiance dans le vestiaire est normale. C’est un match nul, on n’aime pas ce résultat. Il faut continuer. La prestation moins aboutie ? Ça arrive. Des fois, on n’est pas à notre meilleur niveau. On essaye toujours d’être à notre meilleur niveau. Aujourd’hui, on n’a pas réussi. Je pense qu’il faut travailler. On a du temps pour régler tout ce que l’on n’a pas fait de bien aujourd’hui. Je pense que lors du prochain match on sera mieux. Marquinhos ? C’est un peu de fatigue. Après, je ne suis pas médecin. J’espère qu’il va revenir vite. »





