Mendes : « J’espère que l’on va donner un beau cadeau aux supporters du PSG »

Dans dix jours, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Lors du média day de l’UEFA organisé au Campus de mercredi, Nuno Mendes a évoqué cette finale.

Le PSG va jouer sa deuxième finale consécutive de Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain. Après avoir surclassé l’Inter Milan la saison dernière pour remporter sa première Champions League (5-0), le club de la capitale voudra s’imposer contre Arsenal à la Puskas Arena pour s’offrir un back-to-back. Ce mercredi, au Campus PSG, le média day de l’UEFA a eu lieu. Après la conférence de presse de Luis Enrique et l’intégralité de la séance d’entraînement ouverte aux médias, Nuno Mendes s’est présenté en zone mixte. Le latéral gauche parisien s’est confié au micro de plusieurs médias, dont Canal Supporters.

« J’étais un peu touché mais aujourd’hui je vais bien »

« Les supporters du PSG qui attendent le back-to-back ? Oui je sais, ça va être un grand match. J’espère que l’on va leur donner un beau cadeau le 30. On va attendre avec impatience. Qu’est ce qui est différent de la préparation de la finale de la saison dernière ? Ça change rien, on essaye de faire la même chose parce que si tu gagnes, il ne faut pas changer. On va essayer de faire la même chose, bien s’entraîner, être tranquille et arriver bien physiquement, ce qui est le plus important pour nous. Sa forme ? J’étais un peu touché mais aujourd’hui je vais bien. On a encore quelques jours pour la finale, donc, je vais bien me reposer, bien m’entraîner pour être tranquille. Quand on a cru que l’on pouvait disputer une deuxième finale de suite ? Depuis le début, parce que l’on croit en nous, on sait ce que l’on doit faire sur le terrain, l’équipe que l’on ait. Depuis le début, on savait que l’on pouvait aller dans toutes les finales qui se présentaient à nous. La force d’Arsenal sur les coups de pied arrêtés ? On sait, on a déjà joué contre eux l’année dernière. C’est une équipe très forte sur les coups de pieds arrêtés. On va essayer de ne pas faire beaucoup de fautes pour que l’on puisse jouer notre jeu, c’est le plus important. Un avantage psycologique pour le PSG ? Non je ne pense pas. Nous aussi, quand on perd contre une équipe, je pense que la motivation est plus haute pour nous que l’équipe qui avait gagné le premier match. Je pense qu’il sont motivés pour cette finale. Et nous aussi on l’est beaucoup. »