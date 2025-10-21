Mendes : « J’essaye d’être le meilleur sur le terrain »

Titulaire dans le couloir gauche de la défense du PSG, Nuno Mendes a encore offert une prestation XXL lors de la victoire contre Leverkusen (2-7). Il n’a pas caché sa joie après ce festival.

Le PSG s’est offert un festival sur la pelouse du Bayer Leverkusen lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-7). Titulaire, Nuno Mendes a offert un nouveau récital avec un but et une passe décisive mais également des montées dont il a le secret, sans oublier son très bon jeu défensif. Au micro de Canal Plus Foot, le numéro 25 du PSG a salué la performance de son équipe.

« Mes coéquipiers sont aussi là pour m’aider »

« Meilleur latéral gauche du monde ? Ça fait toujours plaisir, déjà merci. J’essaye d’être le meilleur sur le terrain, faire ce que je sais faire, d’aider l’équipe au maximum. C’est ça que j’essaye de faire. Mes coéquipiers sont aussi là pour m’aider et je pense que l’on est sur le bon chemin. Une démonstration du PSG ? Oui. On sait que cette année ce sera plus difficile parce qu’il y a beaucoup d’autres équipes qui sont fortes. On a fait un bon match aujourd’hui, malheureusement on a fini à 10. Mais, il faut continuer, il y a plus de joueurs pour jouer mais je pense que l’on était bien aujourd’hui, on a fait notre match sur le terrain. Je pense que l’on était bien. Mon but ? Le gardien aussi, il m’a un peu aidé. Mais, je pense que c’était un bon but pour aider l’équipe et je suis content. Leader de la phase de ligue, une bonne nouvelle ? Oui, oui. C’est bon. On a trois victoires en trois matches. Il faut continuer, enchaîner des buts aussi parce que c’est important pour la fin. Il faut continuer. »