Mendes : « Le PSG, c’est comme une famille pour moi »

Cadre du PSG, Nuno Mendes a prolongé son contrat jusqu’en juin 2029 avec le club de la capitale. Le latéral gauche du PSG n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure au PSG.

Nuno Mendes est un titulaire indiscutable du onze de Luis Enrique. Alors que le PSG voulait le prolonger, les discussions ont duré en raison d’un désaccord sur le futur salaire de l’international portugais. Ce dernier estimait que la proposition des dirigeants parisiens n’était pas à la hauteur de son statut au sein du club de la capitale. Il a même, un temps, envisagé un départ, Manchester United tentant de le convaincre de quitter Paris. Après de nouvelles discussions, il a fait le choix de rester au PSG et de prolonger jusqu’en juin 2029. Pour PSG TV, le latéral gauche (22 ans) est revenu sur ce choix de poursuivre l’aventure à Paris.

Sa sensation après avoir prolongé

« C’est une grande fierté de prolonger avec le Paris Saint-Germain. C’est un club dans lequel je me sens bien depuis que je suis arrivé. Et je suis très heureux de continuer avec le club. »

Ce que ça représente pour lui d’être un joueur du PSG

« Ça représente beaucoup, parce que c’est un grand club, un club qui a une grande histoire et qui a eu beaucoup de grands joueurs. Et je suis très heureux de faire partie de l’histoire de ce grand club. Le PSG, c’est spécial. C’est comme une famille pour moi, et mes coéquipiers ressentent la même chose. Comme je l’ai dit, j’ai été très bien accueilli quand je suis arrivé, j’avais 18 ans, c’était différent de ce que j’avais vécu avant, c’était un nouveau pays aussi. Je suis très reconnaissant de tout cela jusqu’à maintenant. »

Sa relation avec les supporters

« Les supporters sont très importants pour nous, ici à Paris on a des supporters qui ne lâchent jamais rien. Ils chantent jusqu’à la dernière minute, à chaque match. Ce soutien est capital pour nous quand nous sommes sur le terrain. On sait qu’ils sont là, qu’ils nous soutiennent, ça compte énormément pour nous. On le voit sur le terrain, pour moi cette relation avec les supporters est incroyable. »

Son évolution

« Je suis arrivé à 18 ans ici, aujourd’hui j’en ai 22. J’ai grandi et j’ai appris tellement avec mes coéquipiers, les joueurs d’expérience, les jeunes aussi… On apprend tous les jours, et je suis aussi là pour apprendre. Je pense que c’est encore le cas, et j’espère que ça continue ! »