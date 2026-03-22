Mendes, Lee, Mayulu… La conférence de presse de Luis Enrique

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre Nice lors de la 27e journée de Ligue 1 (0-4). Luis Enrique a souligné la soirée parfaite de son équipe en conférence de presse.

Le PSG voulait passer la trêve internationale en tête de la Ligue 1. Après avoir vu Lens provisoirement reprendre la place de leader vendredi soir, le club de la capitale l’a brillamment récupérée en s’imposant largement sur la pelouse de Nice hier soir lors de la 27e journée du championnat (0-4). Présent en conférence de presse à l’issue de ce beau succès, dans les propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a été questionné sur son choix de placer Nuno Mendes en ailier gauche, si ce dernier pouvait devenir le nouveau tireur des penaltys, avant d’évoquer les premiers pas de Dro Fernandez sous le maillot du PSG, et de donner des nouvelles de Lee Kang-in et Senny Mayulu, sortis sur blessure…

Était-ce une soirée parfaite pour le PSG ?

« Oui ! C’était une soirée parfaite. »

Le choix de Nuno Mendes ailier gauche et l’entrée au milieu de Beraldo

« Je pense qu’on a clairement montré le type d’équipe que nous sommes. Nuno a joué comme ailier, mais il a eu la liberté de jouer entre les lignes. Il peut jouer comme numéro 9. Beraldo a lui montré qu’il avait la capacité technique de jouer comme milieu. Je suis enchanté, ça a été une très belle surprise. Nous montrons qu’on cherche à améliorer nos joueurs et l’équipe. On veut avoir des joueurs qui aident l’équipe. Je suis heureux de Beraldo, de Lucas Hernandez. Je suis content de Dro. Il a montré sa capacité à se projeter dans la surface. Je suis heureux de toutes ses choses. »

Des nouvelles de Senny Mayulu et Kang-in Lee ?

« Vous avez pu voir le coup que Lee a reçu à la cheville. J’espère qu’il n’a rien. Pour Senny, il faut attendre demain, car on ne sait pas si c’est un coup ou un problème musculaire. »

Pourquoi cette équipe de Nice vous a posé des soucis en première période ?

« Chaque match présente des difficultés et chaque fois qu’on joue ici, c’est difficile. Spécialement quand tu joues après un match de Ligue des champions, c’est difficile de trouver la motivation. Mais dès la première minute, on a contrôlé le match, on s’est procuré des occasions claires. Ce sont trois points importants car Lens continue d’améliorer son niveau. Ce sera difficile jusqu’au dernier match. »

Nuno Mendes nouveau tireur des penaltys au PSG ?

« J’ai la chance d’avoir beaucoup de tireurs de pénalty. On a montré notre capacité à être performant sur les tirs au but. C’est Marquinhos ou Vitinha qui décident de l’identité du tireur. Cela dépend, du match, de la confiance. On a confiance dans tous nos tireurs. Aujourd’hui c’était Nuno, le prochain ça sera peut-être Vitinha, Doué, Kvara, Dembélé. Beaucoup de joueurs peuvent frapper les pénaltys. »

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Les premiers pas de Dro Fernandez au PSG

« Je ne suis pas surpris car je le connais très bien. Il a seulement 18 ans, il est en train de s’améliorer, de se montrer. Mais c’est très facile pour lui de s’adapter à notre football. Il peut jouer au milieu à côté de la défense. Je pense que sa meilleure qualité, c’est sa capacité à faire des appels dans la surface pour marquer des buts car il a la qualité technique. »













































