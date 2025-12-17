Mendes : « Matvey Safonov est une personne incroyable »

Ce mercredi soir, le PSG s’est offert la Coupe Intercontinentale au détriment de Flamengo lors de la séance de tirs au but. Nuno Mendes a encensé le héros du soir, Matvey Safonov.

Contre Flamengo lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, le PSG pouvait entrer encore un peu plus dans l’histoire en s’offrant un sixième titre en 2025. Khvicha Kvaratskhelia avait parfaitement lancé le club de la capitale vers ce moment historique en ouvrant le score un peu avant la mi-temps. Mais à l’approche des 30 dernières minutes de la rencontre, Jorginho égalisait sur penalty après une faute de Marquinhos dans la surface. Il faudra attendre la séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Et dans cette dernière, un joueur a fortement brillé, Matvey Safonov. Le gardien du PSG a stoppé quatre tentatives sur cinq pour offrir la Coupe Intercontinentale au PSG. En zone mixte, dans des propos relayés par L’Equipe, Nuno Mendes s’est montré dithyrambique envers son gardien.

« On a une mentalité de vainqueur »

« C’était un match compliqué. On a dit merci (à Safonov). On l’a remercié bien évidemment. Il l’a montré aujourd’hui (qu’il était efficace dans l’exercice des penalties), je suis content pour lui. C’est une très belle personne, qui rigole avec tout le monde. On est contents de l’avoir avec nous. Sur et en dehors du terrain, c’est une personne incroyable. On essaie de nous entraîner aux tirs au but, je pense qu’aujourd’hui nous étions bien. On en a raté deux (Ousmane Dembélé et Bradley Barcola),mais Matvey était là pour nous en arrêtant quatre penalties. Le sextuplé ? C’est une fierté de marquer l’histoire du club. Chaque année qui passe, on prend conscience qu’on est une encore plus grande équipe. On a une mentalité de vainqueur, et je pense que c’est ce qui a fait la différence.«