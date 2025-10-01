Mendes : « Même avec beaucoup de blessures, on était au top niveau »

Dans un match plaisant, le PSG a réussi à renverser la vapeur contre le FC Barcelone après une deuxième mi-temps aboutie (1-2). Les Parisiens réalisent un début de saison européen parfait.

Ce mercredi soir, les deux meilleures équipes de la saison dernière, s’affrontaient au stade du Montjuic. Dans un match intensif, le PSG a rapidement été mené au score. Lors de la deuxième partie de la première mi-temps et toute la seconde, le PSG a réussi à reprendre le contrôle du ballon pour finalement réussir à retourner la situation avec des buts de Senny Mayulu et Gonçalo Ramos. Avec des absents de marque, le PSG a réalisé une très belle performance et a montré qu’il était bien l’une des meilleures équipes d’Europe (1-2). Élu homme du match, Nuno Mendes a salué la belle performance de son équipe au micro de Canal Plus.

« Je pense que j’ai bien fait mon boulot aujourd’hui »

« C’était un bon match, un match serré. Mais nous, on croit toujours en nous. On a des joueurs blessés, mais les joueurs qui ont joué aujourd’hui, ils ont été top. Senny, Quentin qui est rentré, un joueur nouveau et il était top. C’est de ça que l’on a besoin, des joueurs qui viennent nous aider pour faire ce que l’on a à faire, c’est de jouer au football. C’est ce que l’on aime faire. Aujourd’hui, je pense que l’on a montré notre travail même avec beaucoup de blessures. Je pense que l’on était au top niveau. Une victoire de champion d’Europe ? Oui, on peut dire comme ça. On sait que cette année, ça va être plus difficile, plus compliqué pour nous parce que tout le monde veut jouer contre nous, nous battre. On sait ça, on est focalisé. On joue toujours pour gagner. Aujourd’hui, c’était un bon exemple. Ma percée sur le premier but ? Ce sont des choses qui arrivent dans le match. Moi, je profite de ma vitesse. Après, si je mets le ballon où je veux, ça va m’aider. Je pense que j’ai bien fait mon boulot aujourd’hui. On est content. Ça va ? Luis, ça va. »