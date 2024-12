Mendes : « On est très content de cette victoire »

Ce dimanche soir, le PSG affrontait Lens en 32es de finale de la Coupe de France. Les deux équipes se sont départagées lors de la séance de tirs au but. Avec deux arrêts de Matvey Safonov, le PSG s’est qualifié en 16es de finale (1-1, 3 t.a.b à 4).

Pour son dernier match de l’année 2024, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Bollaert pour y défier le RC Lens en 32es de finale de la Coupe de France. Dans un match plaisant, le PSG a vu Lens ouvrir le score avant d’égaliser par Gonçalo Ramos. À ce stade de la compétition, il n’y a pas de prolongations. Ils ont dû se départager lors de la séance de tirs au but. Après que les six premiers joueurs ont transformé leur tentative, Matvey Safonov a stoppé les deux dernières tentatives lensoises pour qualifier le PSG en 16es de finale (1-1, 3 t.a.b à 4). Au micro de BeIN Sports 1, Nuno Mendes a salué la victoire parisienne.

« On a bien tiré les penaltys et on sort d’ici avec la victoire, ce qui est le plus important »

« On est très content de cette victoire. Ce n’est pas le match que l’on voulait jouer, on a terminé à 1-1 après 90 minutes. On a bien tiré les penaltys et on sort d’ici avec la victoire, ce qui est le plus important. Les difficultés ce soir ? C’était compliqué, c’est une bonne équipe. Le terrain était un peu dur, mais on a réussi à repartir avec la victoire. C’est le plus important pour nous. Maintenant, on va un peu se reposer pour bien revenir l’année prochaine. Espaly-Saint-Marcel ? C’est un match de coupe. Dans la coupe, tout peut arriver. Il faut que l’on soit concentré et il faudra tout donner sur le terrain. »