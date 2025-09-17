Mendes : « On fait un bon match du début à la fin »

Pour son premier match de la saison en Ligue des champions, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Atalanta Bergame ce mercredi soir au Parc des Princes (4-0).

Le PSG a parfaitement commencé sa campagne 2025-2026 de Ligue des champions avec un très large succès sur la pelouse du Parc des Princes face à l’Atalanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (4-0). Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG a fait trembler les filets à quatre reprises et aurait même pu le faire encore plusieurs fois. Au micro de Canal Plus, Nuno Mendes, troisième buteur de la rencontre et auteur d’une très grosse performance, est revenu sur ce beau succès parisien.

« On est sur le bon chemin »

« Cette saison, c’est plus difficile que la saison dernière. On est en train de faire notre match, aujourd’hui, je pense que l’on fait un bon match du début à la fin. Je pense que l’on est dans le bon chemin. Aujourd’hui, on a essayé de faire notre match, de le contrôler depuis le début. Je pense qu’on l’a bien fait et c’est très important. Plus fort que la saison dernière ? Je pense que l’on part du même niveau parce que les autres équipes ont aussi des grands joueurs, des joueurs qui peuvent faire la différence. Aujourd’hui, on a essayé de faire que l’Atalanta ne marque pas de but. On a réussi. Aujourd’hui, on gagne 4-0 et c’est bien pour nous de ne pas prendre de but à la maison. Je pense que c’est bien, on est sur le bon chemin. »





