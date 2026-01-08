Mendes : « On montre que nous sommes les meilleurs en France »

Ce jeudi soir, le PSG s’est offert son premier titre de l’année 2026 avec le Trophée des champions. Nuno Mendes n’a pas caché sa joie après ce nouveau titre.

Le PSG jouait contre Marseille dans le cadre du Trophée des champions ce jeudi soir. Dans un Classico délocalisé au Koweït, le PSG s’est imposé lors de la séance des tirs au but après avoir ouvert le score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, vu Marseille renverser la situation avec deux buts dans le dernier quart d’heure et vu Willian Pacho empêcher le 3-1 avant que Gonçalo Ramos n’égalise dans les dernières secondes de la rencontre sur une contre-attaque express avec une magnifique passe en profondeur de Vitinha et une déviation subtile de la tête pour l’international portugais. Les Parisiens s’imposeront finalement lors de la séance de tirs au but (2-2, 4 t.a.b à 1) pour s’offrir un premier trophée en 2026.

« On ne s’arrête jamais, on veut gagner chaque match »

Au micro de PSG TV, Nuno Mendes s’est félicité de ce nouveau titre pour la meilleure équipe de France. « C’est le Paris Saint-Germain. On ne s’arrête jamais, on veut gagner chaque match, et c’est ce qu’il s’est passé aujourd’hui. Je pense que c’était un bon match de l’équipe, on a tout donné jusqu’à la fin et c’est bien. L’émotion est forte. Encore un trophée pour le Paris Saint-Germain, on montre que nous sommes les meilleurs en France, et aujourd’hui on a mérité de gagner donc on est très contents. »