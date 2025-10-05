Mendes : « On voulait la victoire, mais on n’a pas réussi »

En clôture de la septième journée de Ligue 1, le PSG a concédé le point du match nul contre Lille. Après avoir magnifiquement ouvert le score par Nuno Mendes, le PSG a vu Ethan Mbappé égaliser en fin de match (1-1).

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait à Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. Avec une équipe fortement remaniée, le club de la capitale a eu la maîtrise de la rencontre, mais n’a pas réussi à marquer. Il a fallu attendre l’entrée des cadres (Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes) pour voir le PSG se montrer dangereux. Le numéro 25 du PSG a ouvert le score d’un magnifique coup franc. Malgré la domination, le PSG va voir Lille égaliser par l’intermédiaire d’Ethan Mbappé (1-1). Au micro de Ligue 1 +, Nuno Mendes, élu homme du match, a regretté cette égalisation.

« Je pense que l’on était bien dans le match »

« Heureusement que j’ai réussi à marquer. Mais je pense qu’il faut faire un peu plus parce que 1-0 à l’extérieur, c’est compliqué contre une équipe qui est bien, qui sait jouer au football. Si on laisse un peu d’espace, ils vont nous faire mal. Aujourd’hui, c’est un peu ça qu’il s’est passé. Je pense que l’on était bien dans le match, que l’on a fait un bon match. On voulait sortir d’ici avec la victoire, mais on n’a pas réussi. Mais on est bien. Des regrets sur la seconde période ? Je ne pense pas. On était mieux, je pense, on a eu beaucoup d’occasions aujourd’hui. Ils ont réussi deux ou trois fois à se montrer dangereux et ils ont réussi à marquer. C’est le football. »