Mendes : « Une finale, ça se joue et ça se gagne »

Samedi soir (21 heures, BeIN Sports 1, France 2), le PSG affronte Lyon en finale de Coupe de France. Nuno Mendes attend avec impatience cette rencontre.

Le PSG peut terminer sa saison 2023-2024 avec un nouveau trophée, la Coupe de France. Après avoir remporté le Trophée des Champions contre Toulouse en janvier, puis la Ligue 1, le club de la capitale peut s’offrir un triplé avec cette Coupe de France. Pour cela, il faudra battre l’Olympique Lyonnais en finale sur la pelouse de la Décathlon Arena de Lille. Nuno Mendes, le latéral gauche des Rouge & Bleu espère accrocher à son palmarès la doyenne des compétitions en France.

« Je pense qu’on est prêt pour ce match »

« Je pense que l’on va tout faire le 25 pour gagner cette coupe et je pense que c’est le plus important. Un des plus importants en France et au Portugal aussi, je pense que c’est important. En plus, c’est une finale. Une finale, ça se joue et ça se gagne et ils vont tout donner, bien évidemment. Et on va faire tout pour réussir à gagner le match, lance le latéral gauche dans une interview accordée à PSG TV. Tout compte dans une finale. Si tu ne joues pas bien, peut-être qu’ils vont te faire mal. Mais, je pense que l’équipe est bien, on s’entraîne bien. Il reste encore deux entraînements avant le match. Et je pense qu’on est prêt pour ce match. On a déjà joué contre Lyon, on a gagné. Mais ce n’est pas la même chose. C’est le championnat, il y a beaucoup de matches. Là, c’est une finale. Ils ont beaucoup travaillé pour en arriver-là, nous aussi. Et je pense que cela va être un bon match. »

« Là, je suis bien »

Le numéro 25 du PSG a ensuite évoqué son absence de 10 mois. « Après ma blessure, ça a été un peu difficile, mais je pense que le club a tout fait pour que je sois bien. Je pense que ça a vraiment bien marché jusqu’à maintenant. Là, je suis bien, je fais les choses que je dois faire dans la salle et sur le terrain pour compenser le temps que j’ai perdu. Et on est là. On n’attend que la finale pour gagner. »