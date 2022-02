Le Real Madrid a proposé un match très pauvre ce soir lors de la victoire du PSG dans les dernières secondes du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Titulaire pour la première depuis presque un mois, Ferland Mendy – qui sera suspendu au retour – est déçu de ce résultat.

« Honnêtement, on ressort très déçu de ce match-là. Ils ont eu beaucoup d’occasions mais on a réussi à, tenir mais on prend un but dans les arrêts de jeu, regrette le latéral gauche au micro de Canal Plus. Quand on avait le ballon, ils pressaient bien. Après, je trouve qu’en deuxième mi-temps on a su mieux ressortir les ballons. Au final, ça a créé des espaces un peu de partout. Au retour, il faudra hausser le niveau de jeu, jouer ensemble. »