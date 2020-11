Depuis la parenthèse Fifa, le PSG a perdu 3-2 à Monaco en s’effondrant en seconde période, il a battu poussivement Leipzig (1-0) et il a encore dévissé hier en deuxième période contre les Girondins de Bordeaux (2-2). Même Thomas Tuchel a évoqué un déficit d’effort, un manque de sérieux, et une mauvaise attitude de ses joueurs. Le journaliste Pierre Ménès prévient : si le PSG propose ce que qu’il a proposé encore hier en seconde période, une terrible désillusion guette du côté de Manchester mercredi prochain.

On a vu un PSG “avec encore une fois des joueurs très loin de leur meilleure forme, je pense notamment à Mbappé qui a beaucoup de mal à retrouver du rythme après sa blessure. Appréhension ? Coup de pompe ? Coup de blues ? Je ne sais pas mais il est évident que ce n’est pas le vrai Mbappé que l’on voit depuis son retour de sélection. Neymar a fait une bonne première période mais s’est éteint physiquement en seconde. Il faut cependant lui concéder que, même lorsqu’il n’est pas bien physiquement, il continue à tenter des choses”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Le PSG joue évidemment mieux avec Verratti. Sans le petit Italien, on retrouve la même inconsistance chronique au milieu avec des joueurs qui ne savent ni attaquer ni défendre, ce qui est problématique pour un club de ce niveau. Dans un championnat qui lui est promis, ce nul est une péripétie. Mais maintenant, Paris va jouer sa saison mercredi à Old Trafford. Si les joueurs de Tuchel reproduisent la même première mi-temps que face à Bordeaux, ils auront une chance. Si c’est la deuxième, ils prendront peut-être une fessée historique. Et la colère de Tuchel après le match était parfaitement justifiée. Il n’y a pas de discipline dans cette équipe et c’est quand même un peu de sa faute.”