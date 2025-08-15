Mental, remplaçants… Les chiffres clés après PSG / Tottenham

Mercredi soir, le PSG a remporté la Supercoupe d’Europe au détriment de Tottenham (2-2, 4 t.a.b à 3). Retour en chiffres sur cette victoire renversante.

Pour son premier match de la saison 2025-2026, le PSG affrontait Tottenham en finale de la Supercoupe d’Europe. Après avoir été mené 2-0 jusqu’à la 84e minute, le club de la capitale a eu les ressources mentales, malgré un déficit physique en raison de sa seule semaine d’entraînement, pour renverser la situation en dix minutes et égaliser (2-2) pour finalement s’offrir le trophée lors de la séance des tirs au but (4 t.a.b à 3). Il est ainsi devenu le premier club français à s’offrir cette Supercoupe d’Europe. Comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site du club de la capitale, c’est la troisième fois en 2025 que le PSG remonte un déficit de deux buts pour finalement s’imposer. Cela avait été le cas contre Manchester City en Ligue des champions (4-2) et contre Dunkerque en Coupe de France (4-2). Le PSG a d’ailleurs remporté une séance de tirs au but cinq fois lors de ses six dernières tentatives.

Gonçalo Ramos, buteur prolifique

Premier buteur du PSG contre les Spurs, Lee Kang-in a marqué son deuxième but en sortie de banc sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge & Bleu. De son côté, Gonçalo Ramos a trouvé la faille lors de deux de ses trois dernières entrées en jeu. Avec ce but salvateur, l’international portugais compte désormais 16 réalisations en 2025. Seul Ousmane Dembélé fait mieux dans cette période avec 27 buts.