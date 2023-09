Mercato : Abdou Diallo se confie sur son départ au Qatar

Le PSG a su dégraisser son effectif au cours de ce mercato estival 2023. Parmi les joueurs qui ont quitté le navire : Abdou Diallo. L’international sénégalais a rejoint le Qatar et revient aujourd’hui sur ce choix de carrière sans langue de bois.

Après quatre saisons sous contrat avec le Paris Saint-Germain, le défenseur central Abdou Diallo voit son aventure en Rouge & Bleu prendre fin au cours de ce mercato estival 2023 en rejoignant le club qatari d’Al-Arabi. S’il n’a jamais su s’imposer comme une évidence au sein du onze titulaire parisien, le champion d’Afrique en titre avec les Lions de la Teranga a été prêté au RB Leipzig pour la saison 2022/2023, sans grand succès. A 27 ans, Abdou Diallo a donc pris un virage important dans sa carrière. Sur la chaîne YouTube ASAC, le désormais ancien défenseur du PSG s’est confié sur ce mercato estival 2023 : « Le départ au Qatar ? Ce n’était pas le projet au début du mercato. Je m’étais mis comme priorité de continuer en Europe dans les 5 grands championnats« , a-t-il déclaré dans un premier temps, en expliquant avoir déjà fait le tour en Allemagne tant le Bayern Munich n’allait pas se présenter, et qu’il n’était pas question de jouer pour un autre club que le Paris Saint-Germain en France : « En France ? Je ne me voyais pas ailleurs qu’à Paris« . Abdou Diallo a expliqué avoir joué à l’AS Monaco, club qu’il porte dans son cœur, le PSG, qu’il porte également dans son cœur, et que malgré certaines « approches intéressantes, cela ne faisait pas sens » de jouer pour un autre club que celui de la capitale en France.

Dans les cinq grands championnats, l’Espagne, l’Italie et l’Angleterre restaient des possibilités pour Abdou Diallo : « Pareil, il y a eu quelques approches, mais je n’ai pas eu ce truc où je me suis dis ‘il faut absolument que j’y aille’« . Finalement, le Moyen-Orient a toqué à la porte du défenseur sénégalais : « L’Arabie Saoudite ? J’ai eu de sérieuses discussions avec un club. […] Je suis très content de la finalité de ce deal (au Qatar ; NDLR) !« . Abdou Diallo a paraphé un contrat avec le club d’Al-Arabi jusqu’en juin 2027. L’entretien de l’ancien défenseur du PSG est à retrouver en intégralité ici : YouTube ASAC.