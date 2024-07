Mercato – Accord contractuel entre le PSG et Joao Neves ?

Désireux de recruter au milieu de terrain, le PSG aurait déjà un accord contractuel avec João Neves. Mais il faudra désormais trouver un terrain d’entente avec le SL Benfica.

Depuis plusieurs semaines, le PSG a jeté son dévolu sur João Neves pour renforcer son entrejeu. Si le club parisien a réussi à éloigner la concurrence dans ce dossier, il doit désormais se mettre d’accord avec le SL Benfica autour du transfert du joueur de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2028 avec les Águias. De son côté, l’international portugais a donné sa préférence aux champions de France en titre pour poursuivre sa carrière. Et une première étape a été franchie.

Un contrat de cinq ans au PSG pour João Neves

En effet, comme le rapporte A Bola, le PSG et João Neves auraient trouvé un accord contractuel. Il s’agirait d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2029, assorti d’un salaire de 5M€. Une belle augmentation financière pour le milieu d’1m74 qui touchait 500.000€ avec le SL Benfica la saison passée. Désormais, le joueur de 19 ans attend que les deux clubs trouvent un terrain d’entente pour un transfert. Comme expliqué par de nombreux médias, une issue positive est attendue dans les heures à venir alors que le joueur doit retrouver le chemin de l’entraînement ce vendredi. De leur côté, le PSG et le SL Benfica discutent toujours autour d’un transfert qui pourrait être de 70M€ bonus compris (60M€+10M€ de bonus), mais plusieurs détails doivent encore être réglés. « João Neves attend que Benfica et le PSG finalisent l’accord avant de partir pour la France. Le milieu de terrain devait se rendre à Paris entre aujourd’hui (mercredi) et demain, mais s’il n’obtient pas le feu vert, il devra se présenter à Benfica ce vendredi. » conclut A Bola.

[MAJ, 10h45] De son côté, Record confirme un accord contractuel entre le PSG et le SL Benfica à hauteur de 5M€ par an. Le salaire pourrait notamment monter jusqu’à 8M€ annuel avec les potentiels bonus, précise le quotidien portugais.