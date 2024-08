Après une seule et unique saison au PSG, Milan Skriniar n’a pas su convaincre. En ce sens, à deux jours de la fin du mercato estival, le Slovaque est envoyé loin des cieux parisiens, en Arabie Saoudite.

Après un long feuilleton au cours de l’hiver 2023, Milan Skriniar a fini par rejoindre les rangs du PSG à l’occasion du mercato estival 2023. Après une saison en Rouge & Bleu, le défenseur slovaque n’a pas su convaincre sous les ordres de Luis Enrique, en plus de sa blessure à la cheville survenue entre janvier et mars dernier. C’est dans ce contexte que le joueur de 29 ans entame le sprint final de ce marché des transferts estival 2024 avec une information insistante concernant son avenir : un transfert en Arabie Saoudite. Si le retour en Série A a un temps été évoqué, c’est bel et bien en Saudi Pro League que pourrait atterrir Milan Skriniar. En effet, si une offre était dans les tuyaux, Fabrizio Romano annonce aujourd’hui qu’un accord aurait été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Al Nassr. A ce stade du dossier, le club entraîné par Laurent Blanc n’attend que le feu vert du joueur afin d’avancer concrètement. Si les chiffres n’ont pas encore fuités, Milan Skriniar, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, est l’objet d’une valeur marchande estimée à 30M€ sur le site spécialisé Transfermarkt.

🚨BREAKING : ACCORD CONCLU entre le PSG et Al Nassr pour le transfert de Milan Skriniar ! ✅🤝



Il ne manque plus que le feu vert du joueur 🇸🇰



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/loWgPecBco — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 28, 2024 X : @CanalSupporters

Si Milan Skriniar n’a pas su convaincre au PSG, le défenseur central ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique et c’est logiquement que le transfert se dessine aujourd’hui. Ainsi, le club de la capitale y gagnerait à se séparer de son joueur, et son salaire estimé à près de 13M€ par an. Cependant, si l’accord est ficelé avec Al Nassr, le Paris Saint-Germain reste suspendu à la décision du joueur, mais également à la fin du mercato du club saoudien. L’escouade de Cristiano Ronaldo, en quête de renfort défensif, aurait une autre piste activée : Mohamed Simakan. Ce dernier serait le plan B d’Al Nassr en cas de refus de Milan Skriniar selon Fabrizio Romano. D’autres échos existent sur ce dossier, affirmant que « ces dernières heures, le club saoudien a pris contact avec le RB Leipzig et le joueur. Il est la priorité au poste de défenseur central droit« , assure Marc Mechenoua, journaliste pour Le Parisien.