Mercato : accord entre le PSG et Diomande, tout s’accélère !

Selon Fabrice Hawkins, le dossier Yan Diomande est bien plus avancé que prévu. La pépite du RB Leipzig serait déjà d’accord avec le PSG.

Après Maghnes Akliouche, c’est au tour de Yan Diomande de dire oui au Paris Saint-Germain. Depuis quelques minutes, ce dossier a pris une tournure très étonnante. L’attaquant du RB Leipzig aurait repoussé les avances de Liverpool pour rejoindre le club de la capitale cet été. Une information partagée par de nombreuses sources simultanément : David Ornstein, RMC, Loïc Tanzi et Fabrizio Romano.

À lire aussi Mercato : Yan Diomande a choisi le PSG !:

Le PSG passe à l’étape suivante pour Yan Diomande

Et comme on le sait, il n’y a pas de fumée sans feu. Nouvel exemple avec la bombe lâchée par Fabrice Hawkins. Le journaliste RMC va encore plus loin désormais : Yan Diomande se serait déjà mis d’accord avec Luis Campos sur les bases d’un contrat de cinq ans.

Cet accord en poche, le PSG est apparemment entré en négociations directes avec le RB Leipzig pour tenter de trouver un accord avec son homologue allemand. En revanche, pas question de payer les 130 millions d’euros évoquées, précise Fabrice Hawkins. Non, le but est de trouver « le juste prix ». Les choses sérieuses vont donc pouvoir débuter pour celui qui a été choisi pour compenser le départ de Gonçalo Ramos.