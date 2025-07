Mercato : Accord entre le PSG et Fenerbahçe pour Milan Skriniar ?

Le PSG en pleine Coupe du Monde des Clubs, le mercato estival pointe le bout de son nez sur le bureau des dirigeants parisiens. En effet, si peu de dossiers son actifs dans le sens des arrivées, dans le sens des départs, le dossier Milan Skriniar s’impose.

Avec l’avènement de Willian Pacho aux côtés de Marquinhos en défense centrale, Milan Skriniar a dégringolé dans la hiérarchie, passant également derrière Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Ainsi, au cours de l’hiver dernier, le Slovaque a rejoint Fenerbahçe en prêt pour la deuxième partie de la saison 2024 / 2025. Après 23 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts et 2 passes décisives, le prêt peut-être qualifié de concluant, puisque le club turc ferait tout pour faire le transfert. En effet, après avoir recruté Jhon Duran en attaque, le Fener aurait fait de Milan Skriniar sa priorité. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrizio Romano, qui évoque des pourparlers en cours entre les dirigeants parisiens et turcs.

En Turquie, le dossier serait plus avancé. Salim Manav, journaliste local, fait lui état d’un accord de principe trouvé entre le PSG et Fenerbahçe pour un transfert d’un montant de 12M€ + 3M€ de bonus. Le joueur devrait lui percevoir un salaire de 9M€ par an, bonus compris. Pour rappel, à 30 ans, Milan Skriniar reste sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, dans l’attente de ce potentiel transfert.