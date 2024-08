Le PSG est en passe de conclure un dossier qui aura tenu en haleine ses supporters ces derniers mois. Après avoir obtenu le feu vert de Désiré Doué, le Paris Saint-Germain a conclu un accord avec le Stade Rennais.

A l’occasion de ce mercato estival 2024, le PSG a livré une belle bataille avec le Bayern Munich concernant Désiré Doué. Le jeune français de 19 ans et récent médaillé d’argent des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’Equipe de France a donné son feu vert au Paris Saint-Germain après la finale face à l’Espagne. Les négociations avec le Stade Rennais se sont poursuivies, et semblent toucher à leur fin selon différentes sources d’informations. En effet, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, a évoqué un accord total entre le PSG et le Stade Rennais pour Désiré Doué. Nos confrères du Parisien parlent eux d’une arrivée sous les cieux parisiens dans les 48h. Jeudi au plus tard, le milieu de terrain devrait passer sa visite médicale, ce qui serait trop court pour prendre part à la J1 de Ligue 1 ce vendredi (20h45 sur DAZN) sur la pelouse du Havre. Toujours selon Le Parisien, l’indemnité de transfert n’aurait pas filtrée. Cependant, en confirmant l’information, Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, évoque lui la somme de 60M€ pour le transfert de Désiré Doué au PSG. Pour L’Equipe, l’accord trouvé est à 50M€, plus des bonus « conséquents » selon Loïc Tanzi. Désiré Doué se serait laissé séduire par « le discours des dirigeants et de Luis Enrique« , et c’est ainsi qu’il a préféré le club de la capitale au Bayern Munich.