Mercato : Accord imminent entre le PSG et la Juve pour Randal Kolo Muani

Pour la deuxième partie de cette saison, le PSG a prêté Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. En manque de temps de jeu sous les cieux parisiens, l’attaquant français pourrait poursuivre son aventure avec les Bianconeri.

A l’occasion de sa deuxième saison au PSG, Randal Kolo Muani a vu son temps de jeu se réduire drastiquement sous les ordres de Luis Enrique. Ainsi, les deux parties ont trouvé un terrain d’entente afin de trouver une porte de sortie, en prêt, du côté de la Juventus Turin. De l’autre côté des Alpes, l’attaquant français est parvenu à grappiller du temps de jeu et engranger de de la confiance avec 8 buts et 2 passes décisives. Suffisant pour un partir sur une nouvelle saison avec les Bianconeri ? Le dossier est en cours sur le bureau des dirigeants parisiens et turinois. Cependant, un nouveau prêt pour … un mois, serait sur le point d’être signé. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de la Gazzetta dello Sport qui évoque la présence de Randal Kolo Muani dans les rangs de la Juventus Turin pour la Coupe du Monde des Clubs. L’accord est imminent.

Gazzetta : Accord imminent entre le #PSG et la Juve pour la prolongation d'un mois du prêt de Randal #KoloMuani. L'attaquant devrait donc rester pour le Mondial des Clubs ✔️