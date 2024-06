Pour renforcer son attaque, le PSG aurait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Mais ce dernier va finalement prolonger à Naples. Une piste à oublier donc pour le PSG.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va devoir se renforcer en attaque. Pour cela, la piste prioritaire des dirigeants parisiens se nommait Khvicha Kvaratskhelia. Il y a quelques semaines, on parlait d’un accord entre le PSG et le joueur pour un futur contrat. Ne restait plus qu’à trouver un accord avec Naples et son président, Aurélio De Laurentiis. Ce dernier avait expliqué à plusieurs reprises qu’il ne comptait pas voir son international géorgien partir lors de ce mercato estival.

Signature du contrat après l’Euro

Ces derniers jours, ce dossier a totalement changé de physionomie. Alors qu’il avait donné son accord au PSG, il aurait finalement été convaincu par les propositions de sa direction dans l’optique d’une prolongation, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Napoli. Ce dimanche, Il Mattino fait un point sur le dossier de Khvicha Kvaratskhelia. Selon les informations du quotidien napolitain, un accord de principe aurait été trouvé entre Khvicha Kvaratskhelia et Naples pour une prolongation de contrat. Il Mattino indique qu’il reste quelques détails pour que cet accord soit définitif. Le quotidien italien explique que la signature de ce nouveau bail devrait intervenir après l’Euro. La durée de ce nouveau contrat n’a pas été dévoilée. Le PSG devra donc se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif.