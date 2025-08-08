Mercato : Accord PSG / Bournemouth pour Illia Zabarnyi !

Le PSG démarre son mercato au mois d’août et ne fait pas dans la demi mesure. Après l’accord annoncé pour Lucas Chevalier, c’est désormais au tour du dossier Illia Zabarnyi de voir le bout du tunnel.

Les dernières informations sur le mercato du PSG font état d’un accord total pour le transfert de Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Une nouvelle confirmée par le président du club du nord de la France ce vendredi matin en conférence de presse : « On a sélectionné les joueurs qui peuvent partir. Pour Lucas, on a eu un grand moment d’émotion hier parce que l’on a passé 4 ans à bâtir une carrière et des adieux sont toujours des moments particuliers. En termes d’émotions, c’était vraiment particulier. Il y avait de la tristesse et de la fierté. Je suis heureux pour lui. J’aurais aimé pouvoir le garder, mais on avance« , a déclaré Oliver Létang. Dans la foulée de cette déclaration, le Paris Saint-Germain est désormais sur le point de boucler le dossier Illia Zabarnyi. En effet, selon les informations du journaliste britannique Ben Jacobs, « le PSG a conclu un accord de principe avec Bournemouth pour Illia Zabarnyi, d’une valeur de 63 millions d’euros plus des bonus« . La dernière précision apportée par Ben Jacobs concerne les détails encore discutés entre les dirigeants Parisiens et leurs homologues des Cherries, qui précèdent l’autorisation de voyage vers Paris pour Illia Zabarnyi.

🚨🔴🔵 Ilya Zabarnyi to Paris Saint-Germain, here we go!



New centre back for Luis Enrique, set to sign 5 year deal after fee package worth €67m verbally agreed with Bournemouth.



Zabarnyi will travel ahead of UEFA Super Cup for medical.



One more key addition for Paris. ⭐️🇺🇦 pic.twitter.com/E4TZdBcUm3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025 X : @FabrizioRomano

Pour Fabrizio Romano, l’accord verbal est en place et les derniers détails sont réglés. Illia Zabarnyi va s’engager avec le PSG jusqu’en 2030, le transfert se fera pour 67 millions d’euros bonus compris. Comme le souhaitait Luis Enrique, le défenseur central rejoindra son groupe avant la Supercoupe d’Europe ce mercredi 13 août face à Tottenham. Le transfert est confirmé par Fabrice Hawkins d’RMC Sport et Santi Aouna de Foot Mercato.