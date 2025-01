Mercato – Accord PSG / Juventus pour un prêt de Kolo Muani

Invité à quitter le PSG, lui qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani devrait rebondir en Italie. Le club a trouvé un accord avec la Juventus Turin pour un prêt de six mois.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2023, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze de Luis Enrique. Pas dans les plans du coach espagnol cette saison, l’international français n’a joué que quatorze matches toutes compétitions confondues (deux titularisations, deux buts, une passe décisive). Malgré ce faible temps de jeu, l’ancien Nantais attise les convoitises de très nombreux clubs. Et selon les informations du Parisien, Randal Kolo Muani aurait trouvé son futur club.

Un prêt sec de six mois

Le quotidien francilien explique que selon ses informations, la Juventus Turin a trouvé un accord pour le prêt sec de six mois de l’attaquant avec le PSG. Il y a encore quelques jours, les échanges portaient sur un prêt avec obligation d’achat, option impérative pour Paris, avance Le Parisien. « En cas de bonnes performances au sein du club piémontais, Kolo Muani rehausserait sa valeur, offrant ainsi plus de marge de manœuvre au PSG pour négocier son éventuel transfert l’été prochain. » Également intéressés par une signature de l’ancien Nantais, Tottenham et Manchester United ont pris un retard considérable dans cette affaire, lance le quotidien francilien. « Ce n’est pas encore totalement acquis, puisque quelques derniers détails restent à régler du côté du joueur. Mais, à moins d’un improbable retournement de situation, il ne fait guère de doutes, maintenant, que le Français prendra bientôt la direction de la Juve. » L’Equipe confirme que le PSG et la Juventus ont trouvé un accord pour un prêt sec de six mois. Le quotidien sportif indique que les dirigeants parisiens se voulaient prudents ce mardi soir, renvoyant le joueur, qui dispose d’autres propositions, à son choix. Officiellement, l’ancien Nantais n’a pas pris sa décision. Mais la Juve a, dans ce dossier, pris un temps d’avance, conclut L’Equipe. De son côté, Gianluca Di Marzio indique que la Juventus est de plus en plus confiante de signer Randal Kolo Muani. Le dernier mot reviendra au joueur, qui tranchera d’ici demain matin. Fabrizio Romano, lui, confirme que la Juventus et le PSG sont sur le point de conclure un accord verbal pour le prêt de Randal Kolo Muani jusqu’en juin. L’international français va prendre sa décision dans les prochaines heures, en jugeant toutes les propositions qu’il a sur la table. La Juventus pousse pour conclure le dossier le plus rapidement possible, conclut le journaliste.

https://twitter.com/DiMarzio/status/1879209753966191048