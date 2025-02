Mercato – Accord total entre le PSG et Aston Villa pour le prêt d’Asensio

Dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, le PSG est en passe de boucler deux autres dossiers dans le sens des départs.

Si le PSG est parvenu à se renforcer offensivement avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, ce mercato hivernal a surtout permis à la direction parisienne de dégraisser son effectif. Dans un premier temps, le board des Rouge & Bleu s’est occupé des situations des joueurs prêtés depuis l’été dernier. Ainsi, Juan Bernat a résilié son contrat tandis que Xavi Simons a été vendu définitivement au RB Leipzig contre une somme de 80M€ avec bonus. Et une autre vente aura dans les heures à venir. En effet, Cher Ndour, prêté depuis le début de la saison à Besiktas, va être transféré à la Fiorentina contre un chèque supérieur à 10M€ et un pourcentage sur une possible plus-value.

Asensio attendu ce dimanche pour sa visite médicale

Cette vente va permettre aux champions de France de réaliser un nouveau prêt cet hiver. Après Randal Kolo Muani (Juventus Turin) et Milan Skriniar (Fenerbahçe), c’est au tour de Marco Asensio de quitter le club parisien. En effet, comme annoncé depuis quelques jours, l’Espagnol de 29 ans va prendre la direction d’Aston Villa, en Premier League. D’après le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, un accord total a été trouvé entre les deux clubs pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. L’ancien du Real Madrid est attendu ce dimanche pour passer sa visite médicale. Comme pour les deux autres joueurs prêtés par le PSG, Aston Villa va prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur.

Reste désormais à savoir si ce prêt comporte ou non une option d’achat. Selon le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, une option d’achat est intégrée dans ce prêt. Une information contredite par Fabrizio Romano qui rapporte que Marco Asensio pourrait revenir à Paris à l’été 2025. Pour rappel, l’international espagnol est sous contrat jusqu’en 2026 avec les Rouge & Bleu et a été très peu utilisé ces derniers mois par Luis Enrique (18 minutes jouées depuis le 6 décembre).

