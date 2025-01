Le PSG est en très bonne voie pour conclure le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Le Napoli a confirmé les envies de départ de son joueur.

Le PSG est sur le point de frapper un gros coup sur le marché hivernal avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Déjà pisté l’été dernier, le club de la capitale a décidé de réactiver ce dossier et cela semble en très bonne voie. En effet, le coach napolitain, Antonio Conte, a confirmé les envies de départ de son international géorgien, encore sous contrat jusqu’en 2027. « Il y a six mois, j’ai dû convaincre ceux que je considérais comme essentiels de rester mais beaucoup voulaient prendre un autre chemin. J’ai réussi et eux aussi sont contents d’être restés mais Kvara a demandé à partir du club. Je lui ai demandé et il a confirmé cette décision. Je ressens une grande déception car j’ai passé 6 mois à essayer de le faire comprendre qu’il était au centre du club, lui montrer qu’il était important. Il avait un contrat qui devait être renouvelé et maintenant nous revenons au début. Je prends les problèmes à bras le corps. Cela veut dire que je n’ai pas été assez insistant pour convaincre les parties d’avancer ensemble. Aujourd’hui, je dois prendre du recul, je ne peux pas garder ceux qui ne veulent pas rester. Je l’ai fait cet été mais c’était un nouveau coup de tonnerre. Maintenant il est vrai que Kvara, son entourage et le club négocient. Je ne veux pas que les gens pensent que j’ai opposé mon veto, je l’ai fait cet été quand je pensais pouvoir le convaincre de la qualité du projet mais là je n’ai pas réussi. Nous allons perdre un joueur important. »

Accord total entre le PSG et Kvaratskhelia

Et cela semble bruler pour l’arrivée de l’ailier gauche dans la capitale française. En effet, RMC Sport confirme un accord total entre le PSG et Khvicha Kvaratskhelia. « Les négociations sont en cours entre toutes les parties. » Le board parisien doit désormais trouver la meilleure formule pour convaincre le président napolitain, Aurélio De Laurentiis. De son côté, le journaliste de Relevo, Matteo Moreno, précise que les deux clubs sont actuellement en négociations avancées et que l’opération pourrait être finalisée début de semaine prochaine.

[MAJ] De son côté, le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, rapporte qu’un accord verbal existe entre le PSG et le Napoli pour le Géorgien de 23 ans. Cela tournerait autour d’un transfert à hauteur de 80M€, avec des bonus très facilement atteignables. Un rendez-vous est programmé la semaine prochaine entre les deux clubs pour conclure le deal.