[MAJ] Mercato – Accord total entre le PSG et l’OL pour Noham Kamara

Plus appelé dans le groupe professionnel du PSG depuis quelques semaines, Noham Kamara va poursuivre sa carrière en Ligue 1, du côté de l’Olympique Lyonnais.

Alors que le mercato hivernal ferme ses portes en France ce lundi 2 février à 20 heures, un dernier mouvement est attendu du côté du PSG dans le sens des départs. Après avoir prêté Yoram Zague au KAS Eupen, un autre jeune va quitter la capitale dans cette dernière ligne droite du mercato.

Un prêt avec obligation d’achat

Comme annoncé depuis quelques jours, Noham Kamara est sur le départ cet hiver. Et l’Olympique Lyonnais est en pole position pour accueillir le défenseur de 19 ans, encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu. En effet, selon les informations de RMC Sport, le PSG et l’OL ont trouvé un accord de principe pour le prêt avec obligation d’achat de l’international U20 français. Cependant, « il reste des éléments importants à valider avant de pouvoir finaliser l’opération », précise le média. De son côté, Foot Mercato confirme que les Gones et le joueur ont trouvé un accord contractuel. Rien n’est encore bouclé dans ce dossier et il faudra se méfier d’une possible offensive de dernière minute du Bayer Leverkusen.

Kamara va rapporter environ 7,5M€

[MAJ, 15h55] Comme rapportés par plusieurs médias, il existe un accord total entre le PSG et l’OL pour le prêt avec obligation d’achat de Noham Kamara. Dans cette opération, le club parisien va récupérer environ 7,5M€ lorsque l’obligation d’achat sera levée, précise le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins. De son côté, le joueur de 19 ans va parapher un contrat jusqu’en 2030 avec les Gones. Cette saison, le défenseur central aura seulement disputé 29 minutes avec le groupe professionnel, lors du 32es de finale de Coupe de France face à Fontenay (4-0).