Après deux semaines de mercato hivernal, le PSG tient sa première recrue et clôture un dossier chaud. En effet, après plusieurs jours de pourparlers, Khvicha Kvaratskhelia va s’engager avec le Paris Saint-Germain.

Le dossier Khvicha Kvaratskhelia était sans aucun doute le plus chaud de ce mercato hivernal, et celui qui animait le plus les journées des dirigeants du Paris Saint-Germain. Ce mardi 14 janvier, un accord total a été trouvé entre le PSG et Naples pour le transfert du Géorgien. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, qui ne manque pas de préciser que l’ailier gauche de 23 ans devrait donc parapher son contrat de quatre ans et demi dans les prochaines heures. A ce stade de l’opération, le joueur attend que les deux clubs finalisent les échanges de documents officiels afin d’avoir le feu vert des dirigeants de Naples pour rejoindre Paris. L’indemnité de transfert versée par le PSG tournera autour de 70M€. Le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, va dans le même sens, et ajoute que l’accord avait était scellé verbalement ce lundi par Luis Campos, avant que les deux présidents, Nasser Al-Khelaïfi et Aurelio De Laurentiis, ne l’officialisent aujourd’hui. Le Paris Saint-Germain aurait d’ores et déjà planifier la visite médicale de Khvicha Kvaratskhelia.