Mercato : Accord total pour le prêt de Carlos Soler à la Real Sociedad !

Le nom de Carlos Soler fait partie de ceux sur lesquels le PSG ne compte plus. Ainsi, l’Espagnol est sur le point de se trouver un nouveau point de chute pour la saison 2025 / 2026.

Il y a un an, alors qu’il n’entrait déjà plus dans les plans de Luis Enrique sous les cieux parisiens, Carlos Soler a rejoint West Ham en prêt. Avec les Hammers, le milieu de terrain espagnol a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues, comptabilisant 1 but et 1 passe décisive. Après cette saison au cours de laquelle Carlos Soler a retrouvé un certain temps de jeu, le joueur de 28 ans se retrouve une nouvelle fois sur le marché. En effet, au PSG, Luis Enrique et son staff ne comptent toujours pas sur lui. C’est dans ce contexte qu’après avoir été l’objet des convoitises en Premier League et en Liga, Carlos Soler prend finalement la direction de la Real Sociedad. En effet, Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato affirme que « Carlos Soler à la Real Sociedad, c’est parti !« . Le Paris Saint-Germain a accepté les derniers détails de l’offre du club basque.

Sur le plan contractuel, l’opération s’effectuera dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Financièrement, le PSG devrait s’y retrouver puisque la Real Sociedad prendra en charge la majeure partie du salaire. Fabrizio Romano précise également que le club de Liga estime qu’il y a de grandes chances de voir ce prêt se transformer en transfert définitif à la fin de la saison. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, la valeur marchande de Carlos Soler est estimée par Transfermarkt à 18 millions d’euros.

[MàJ]

Même son de cloche du côté de nos confrères de L’Equipe. En effet, le quotidien français affirme qu’il existe bel et bien un accord total entre le PSG et la Real Sociedad pour le prêt de Carlos Soler, qui aurait lui donné son feu vert pour retourner en Espagne. Cependant, avant de valider totalement l’opération, le club basque doit ventre un joueur.