Si certains transferts sont de véritables feuilletons, d’autres arrivent comme un cheveux sur la soupe. Pour Willian Pacho c’est la seconde option. En quelques heures, le dossier est passé de premiers contacts, à l’accord verbal, pour, en fin de journée, parler désormais d’accord total.

Au cours de ce mercato estival et dès le départ, le PSG avait coché le nom de Leny Yoro pour renforcer sa défense. Si le joueur du LOSC s’est envolé pour Manchester United, la dossier prioritaire derrière lui était Willian Pacho. C’est en tous cas ce qu’a affirmé Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport. Un dossier prioritaire que le Paris Saint-Germain serait sur le point de conclure. En effet, selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, Willian Pacho devrait s’engager pour les cinq prochaines saisons avec le club de la capitale, qui devrait débourser 40M€ + des bonus à l’Eintracht Francfort. Toujours selon le journaliste italien, la visite médicale de l’Equatorien de 22 ans devrait se faire cette semaine. Accompagné de son information, Fabrizio Romano souligne son fameux « here we go », synonyme d’accord total et de transfert acté, en attendant l’officialisation de celui-ci par les deux clubs concernés.

[MAJ] Une information également confirmée par Le Parisien. Le PSG et l’Eintracht Francfort sont parvenus à trouver un accord total pour la signature de Willian Pacho. Après avoir trouvé un accord avec le joueur, le board parisien s’est rapidement activé pour en faire de même avec le club allemand. « Luis Campos a entamé les discussions avec Francfort, un club qu’il connait très bien pour avoir déjà négocié trois transferts (Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike et Junior Dina Ebimbe) depuis son arrivée à l’été 2022″, rappelle LP. L’international équatorien devrait être un nouveau joueur du PSG avant la fin de la semaine, après avoir passé sa visite médicale. Depuis plusieurs jours, Luis Enrique et Luis Campos ont accéléré pour trouver un axial gauche pour la défense centrale.