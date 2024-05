Mercato : Accord total pour Matvey Safonov au PSG

À la recherche d’un gardien de but pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, le PSG s’apprête à faire signer le portier russe du FK Krasnodar : Matvey Safonov.

Alors que le PSG vient de conclure en beauté sa saison après sa victoire contre l’OL en finale de Coupe de France, les rumeurs mercato n’ont pas tarder à faire la une des médias. Si on sait que le club de la capitale possède la capacité d’être surprenant lors du marché des transferts, pour le meilleur ou pour le pire, la piste actuelle la plus chaude côté parisien est pour le moins surprenante. Avec le départ de Keylor Navas, et les avenirs incertains de Sergio Rico et Alexandre Letellier, on pouvait s’attendre à ce que le PSG fasse confiance à Arnau Tenas pour prendre la relève et concurrencer « Gigio« . Seulement voilà, les dirigeants parisiens ne seraient pas convaincus par la capacité du portier espagnol à apporter une concurrence rude au numéro 1 parisien. C’est donc Matvey Safonov, portier international russe de 25 ans, qui serait l’heureux élu pour occuper le poste de doublure de Gianluigi Donnarumma. Le dossier avance bien, et serait même proche de son apogée.

🚨 BREAKING : ACCORD TROUVÉ entre toutes les parties pour l'arrivée de Safonov au PSG ! Il ne reste que des petits détails à régler avant la signature officielle du joueur 🔥🇷🇺



[@Santi_J_FM] pic.twitter.com/JoRcbhV58Q — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 26, 2024

Le géant russe débarque à Paris

Luis Campos a donc jeté son dévolu sur le championnat russe et plus précisément sur le capitaine du FK Krasnodar : Matvey Safonov. Selon les informations de Foot Mercato, le PSG a quasiment bouclé la signature du jeune gardien de 25 ans, puisqu’un accord aurait d’ores et déjà été trouvé entre les parties. Il ne resterait que des petits détails à régler avant la signature officielle du portier. Un montant de 20M est évoqué pour ce qui s’annonce être une véritable arrivée surprise, mais surtout un pari. Le Paris Saint-Germain « post Mbappé » débutera donc avec la signature d’un gardien de but, inconnu au bataillon, mais que la direction parisienne estime comme étant « un énorme talent. »