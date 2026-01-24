Mercato – Accord trouvé entre le PSG et Barcelone pour Dro Fernandez

Après quelques jours de discussions avec le FC Barcelone, le PSG a trouvé un accord pour la signature de Dro Fernandez.

Le PSG tient sa première recrue du mercato hivernal. Annoncé du côté des Rouge & Bleu la semaine passée, le dossier Dro Fernandez avait connu un ralentissement ces derniers jours. En effet, afin d’éviter des lourdeurs administratives et de conserver ses récentes bonnes relations avec le board catalan, le club parisien a décidé de négocier directement avec le FC Barcelone, plutôt que de lever la clause libératoire de 6M€.

Un montant supérieur à la clause libératoire

Et selon les dernières informations d’AS, Pedro Fernández Sarmiento, de son nom complet, sera un nouveau joueur du PSG. En effet, les deux clubs ont trouvé un accord pour une somme supérieure aux 6M€ de sa clause, sans donner le montant exact de cette opération. « La raison de ce paiement supérieur est de sceller le retour à de bonnes relations entre les deux clubs, malgré le départ du joueur (…) Le Barça n’a pas voulu que cette opération soit perçue comme une agression de la part du PSG, ce qui confirme qu’une nouvelle ère s’ouvre dans les relations entre les clubs », explique le quotidien espagnol. Le jeune milieu de 18 ans devrait donc prochainement rejoindre sa nouvelle formation. La décision de l’international U18 espagnol est purement sportive, considérant notamment son avenir bouché dans l’entrejeu du côté de la Catalogne.