Accord trouvé entre le PSG et la Juve pour Kolo Muani

Le dossier Randal Kolo Muani touche-t-il à sa fin ? La Juventus Turin et le PSG auraient trouvé un accord autour d’un prêt payant avec une obligation d’achat.

C’est l’un des dossiers qui agite l’actualité mercato du PSG depuis plusieurs semaines. Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani est invité à se trouver une porte de sortie. Malgré des intérêts de clubs de Premier League, l’international français n’a qu’un souhait pour son avenir, retourner à la Juventus Turin, où il a été prêté lors des six derniers mois de la saison 2025-2026. Depuis plusieurs semaines, les deux clubs discutent, mais n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente. Mais en cette fin de mercato, les deux clubs aurait enfin trouvé un accord.

Un prêt payant avec obligation d’achat

Selon les informations de Tuttosport, le PSG et la Juventus Turin auraient trouvé un accord pour un prêt payant de 10 millions d’euros avec une obligation d’achat à l’issue de l’exercice 2025-2026 à hauteur de 45 millions d’euros. Les dirigeants turinois devrait pouvoir compter sur Randal Kolo Muani lors de son premier match de Serie A de la saison contre Parme le 24 août prochain. Alors que des rumeurs évoquaient une vente de Dusan Vlahovic pour pouvoir conclure le dossier Kolo Muani, l’avenir de l’international serbe n’aurait aucune incidence sur la possibilité de signer Randal Kolo Muani, conclut Tuttosport.