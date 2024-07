Le mercato du PSG va connaître sa seconde signature après celle de Matvey Safonov. Comme attendu, Joao Neves est l’objet d’un accord entre le club de la capitale et le SL Benfica.

Le souhait de Luis Enrique et de ses dirigeants de se renforcer au milieu de terrain est exaucé. Le transfert est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l’accord depuis plusieurs jours et l’arrivée de Joao Neves à Paris depuis plusieurs heures. Selon Fabrizio Romano, le Portugais de 19 ans est l’objet d’un accord entre son club, le SL Benfica, et le Paris Saint-Germain. Un accord qui permettra au joueur de connaître son premier transfert, et de devenir le milieu de terrain le plus cher de l’histoire du PSG, et le quatrième joueur le plus cher. En effet, l’opération devrait se faire pour 60 millions d’euros + 10 millions de bonus. Le contrat qui attend Joao Neves au PSG est de 5 ans, soit jusqu’en 2029. Si les informations vont dans le même sens, le journaliste pour Foot Mercato, Santi Aouna, évoque lui un « accord de principe ». De son côté, Fabrice Hawkins pour RMC Sport avance que certains détails se discute encore, mais que Joao Neves devrait bien s’engager avec le club de la capitale.