Mercato – Accord trouvé entre le PSG et Maghnes Akliouche

Désireux de se renforcer en vue de la saison 2026-2027, le PSG souhaite recruter le joueur de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche. Un accord a été trouvé avec le joueur, et les discussions débutent désormais avec le club de la Principauté.

Avec le départ à venir de Lee Kang-In, le PSG a déjà trouvé son remplaçant. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, la direction parisienne a coché le nom de Maghnes Akliouche. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’AS Monaco, l’international français, présent avec les Bleus lors de la Coupe du monde 2026, dispose d’un bon de sortie pour l’été 2026.

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Les négociations entamées avec l’AS Monaco

Désireux de rejoindre le champion d’Europe en titre, le joueur de 24 ans a trouvé un accord avec le PSG, comme le rapporte le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins. « Apprécié de longue date par Luis Enrique et Luis Campos, l’international français a toujours fait du PSG sa priorité. » Désormais, il faudra trouver un accord avec l’AS Monaco. Les dirigeants parisiens ont donc entamé des discussions avec leurs homologues monégasques pour trouver un terrain d’entente sur le montant de l’opération. En parallèle du dossier Maghnes Akliouche, le PSG continue d’échanger avec le RB Leipzig au sujet de Yann Diomandé, précise RMC. Deux dossiers qui doivent donc permettre de compenser les départs de Gonçalo Ramos et de Lee Kang-In.

🚨Exclusif le Paris-Saint-Germain et Maghnes Akliouche ont trouvé un accord autour d’un contrat de 5 ans. Les discussions viennent de débuter entre Paris et Monaco. @RMCsport pic.twitter.com/5kGgRe572r — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 6, 2026