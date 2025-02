Mercato : Achraf Hakimi a rembarré le Real Madrid avant de prolonger au PSG

Le PSG a annoncé les prolongations de contrats de Nuno Mendes, Vitinha et Achraf Hakimi. Ce dernier est désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2029, et s’inscrit donc dans la durée avec le club de la capitale, quitte à refuser les plus grands d’Europe.

Alors que Kylian Mbappé a quitté le PSG au début de l’été 2024 pour enfin rejoindre le Real Madrid, nombreux étaient ceux qui s’attendaient à ce qu’il suive son grand ami. Cependant, quelques mois plus tard, l’international marocain a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2029. En effet, en plus de ses excellentes prestations, le latéral droit semble s’inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain, en témoigne son implication, la place prise dans le vestiaire et le projet parisien, ainsi que son vice-capitanat. Afin de poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu, Achraf Hakimi aurait repoussé les avances du son club formateur … le Real Madrid ! En effet, selon Mundo Deportivo, le numéro 2 parisien a eu l’opportunité de rejoindre les Merengues, et son ami Kylian Mbappé. Avec la grosse blessure de Dani Carvajal, le président Florentino Perez et ses équipes promettaient une place de titulaire à court et long terme à Achraf Hakimi, qui s’est tenu à l’accord déjà ficelé avec les dirigeants parisiens pour la prolongation de son bail passant ainsi de 2026 à 2029.