Arrivé durant l’été 2021 au PSG, Achraf Hakimi est devenu l’un des cadres de l’effectif des Rouge & Bleu. En fin de contrat en juin 2026, l’international marocain devrait prochainement prolonger son contrat.

Le PSG possède l’un des meilleurs latéraux droits du monde en la personne d’Achraf Hakimi. L’international marocain est un titulaire quasiment indiscutable depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu en 2021. Après une bonne première saison, il a un peu baissé de pied avant de retrouver son niveau lors de l’exercice précédent. S’il se sent bien à Paris, il attise les convoitises de plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid. Mais les dirigeants parisiens ne comptent pas le laisser filer.

Accord de principe trouvé entre le PSG et Hakimi

Depuis plusieurs semaines, les deux camps discutent pour une prolongation de contrat de l’international marocain, qui est encore lié avec le PSG jusqu’en juin 2026. Et selon les informations de Fabrice Hawkins, le club de la capitale et son numéro 2 sont tombés d’accord sur le principe d’une prolongation, même si pour l’instant, rien n’est encore signé. Malgré le départ de son ami Kylian Mbappé au Real Madrid, le Marocain restera bien un cadre de l’effectif francilien dans les années à venir. « Si des rumeurs font parfois état d’une envie du latéral droit de retrouver le club merengue où il a été formé, son avenir n’est aucunement lié à celui de l’attaquant français et il semble bien s’inscrire dans la durée au PSG« , avance RMC Sport. Si les relations avec Luis Enrique ont parfois semblé distantes lors de la campagne précédente en Ligue 1, elles sont désormais apaisées et le défenseur de 25 ans est en phase avec l’entraîneur espagnol, indique le journaliste. Sa future prolongation viendra confirmer son attachement au PSG et à son projet ambitieux, conclut Fabrice Hawkins.