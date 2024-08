Mercato : Ademola Lookman déterminé à rejoindre le PSG

Les derniers jours du mercato estival du PSG devraient être agités avec les derniers éléments à prendre en compte. La blessure de Gonçalo Ramos et le niveau affiché par Randal Kolo Muani, semblent avoir pousser les dirigeants parisiens à se pencher sur la piste les menant à Ademola Lookman.

A l’occasion de la première journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Havre (1-4). Une belle première qui reste entachée par la blessure de Gonçalo Ramos. Après un bon début de match, le Portugais est touché à la cheville et cède sa place à Randal Kolo Muani à la 20e minute de jeu. L’attaquant français a inscrit la quatrième but parisien à la 90e sur penalty, sans pour autant avoir été l’auteur d’une entrée convaincante sur la pelouse du Stade Océane. C’est dans ce contexte que la direction du Paris Saint-Germain replace ses pions sur le marché des transferts, et voit naître une nouvelle piste : Ademola Lookman. L’attaquant nigérian de l’Atalanta Bergame est associé au club de la capitale depuis quelques jours et serait on ne peut plus déterminé à porter la tunique Rouge & Bleu. En effet, dans le cadre de la première journée de Série A, le joueur de 26 ans aurait demandé à ne pas être convoqué dans le groupe de Gian Piero Gasperini. Selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, le joueur serait convaincu par le transfert, et ses agents feraient pression afin que l’opération se fasse. La volonté du Nigérian est également évoquée dans les colonnes de La Repubblica qui souligne que le PSG souhaite palier l’absence de Gonçalo Ramos avec Ademola Lookman. Les dirigeants de l’Atalanta Bergame se seraient bien passé de négociations avec leurs homologues du PSG, mais se pencheraient d’ores et déjà sur un remplaçant de leur attaquant : Nico Gonzalez (ARG / Fiorentina).

🚨Paris accélère et discute avec l’entourage de Lookman ! Aucune offre formulée pour le moment.



Lookman veut rejoindre le PSG ! 🇳🇬



[@Djaameel_ @Santi_J_FM]

La piste menant l’Atalanta Bergame à l’attaquant argentin de la Fiorentina est issue de la presse italienne et plus particulièrement La Gazzetta dello Sport et la Corriere della Sera. Ces derniers soulignent également la possibilité de voir les plans de Naples complètement bouleversées en cette fin de mercato estival. En effet, le Paris Saint-Germain, s’il signe Ademola Lookman, ne devrait pas aller au bout de la piste Victor Osimhen, ce qui ne permettrait pas aux dirigeants napolitains d’aller chercher Romelu Lukakau, tant désiré par leur coach, Antonio Conte.