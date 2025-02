Mercato : Ademola Lookman toujours dans le viseur du PSG ?

A l’occasion du mercato estival 2024, Ademola Lookman a longuement été associé au PSG. Si le dossier n’a pas été conclu par les dirigeants parisiens, celui-ci pourrait faire son retour dans les prochains mois.

En barrage retour de la Ligue des Champions, l’Atalanta Bergame est sorti face au Club Bruges (2-5 au cumulé). Au cours de la rencontre de ce mardi, Ademola Lookman a inscrit l’unique but de son équipe, avant de manquer un penalty à l’heure de jeu, l’occasion pour le club de Série A de relancer cette double confrontation face aux Belges. Dans la foulée du match, le coach bergamesque, Gian Piero Gasperini, n’a pas manqué de pointé du doigt son attaquant : « Le penalty n’aurait pas dû être tiré par Lookman. Il est l’un des pires tireurs que j’aie jamais vu. Même à l’entraînement, son taux de réussite est très bas. Il les tire vraiment très mal« . Une déclaration à laquelle le Nigérian de 27 ans a répondu aujourd’hui sur les réseaux sociaux en s’excusant mais également en affirmant que le tireur désigné lui aurait laissé le penalty. Outre ce fait d’actualité triste pour le joueur, son nom refait surface dans la rubrique mercato, en étant lié au Paris Saint-Germain. En effet, Matteo Moretto et Fabrizio Romano, dans le média Viva El Fùtbol, affirment que le club de la capitale serait toujours intéressé.

Si Ademola Lookman avait manqué quelques séances d’entraînement l’été dernier afin de pousser pour un transfert au PSG, le joueur serait en pleine réflexion aujourd’hui quant à son avenir. Sans raccourci aucun, cet épisode du penalty manqué, des vives critiques de certains supporters et publiquement de son coach ne devrait pas peser dans la balance pour une prolongation de l’aventure avec l’Atalanta Bergame. Ainsi, l’avenir d’Ademola Lookman devrait animer le prochain mercato estival, et si le PSG se positionne, il devra faire avec la concurrence de la Juventus Turin, toujours selon les deux journalistes Matteo Moretto et Fabrizio Romano. A noter que sur le plan contractuel, le Nigérian est lié à son club jusqu’en juin 2026, et que sa valeur marchande sur Transfermarkt est estimée à … 55M€.