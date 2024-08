À la recherche d’un ailier depuis le début du mercato, le PSG a récemment activé la piste menant à Ademola Lookman. Et le Nigérian pousse pour une arrivée à Paris.

À douze jours de la fermeture du marché des transferts, le PSG continue à chercher la perle rare pour occuper l’aile de l’attaque. Depuis l’ouverture du mercato, de nombreuses pistes ont été évoquées comme Khvicha Kvaratskhelia, Kingsley Coman, Jadon Sancho ou Nico Williams. Mais ces dernières heures, un nouveau nom a été associé aux Rouge & Bleu : Ademola Lookman. Auteur d’une belle saison 2023-2024 avec l’Atalanta Bergame (45 matches toutes compétitions confondues, 17 buts et 10 passes décisives), l’international nigérian de 26 ans est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec son club.

Lookman pas convoqué pour le prochain match

Preuve que son avenir chez la Dea est incertain, le joueur lui-même aurait demandé à ne pas être convoqué pour le match face à Lecce ce lundi (18h30), d’après les informations de Sky Sports. De son côté, Ademola Lookman est ouvert à une arrivée à Paris et aurait informé sa direction qu’il aurait reçu une offre du PSG. Et selon le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, le club parisien aurait accéléré les discussions avec l’entourage du joueur. « La piste est solide et les premiers signaux d’Ademola Lookman semblent plus que positifs. Les négociations sont à leurs balbutiements, mais tout pourrait s’accélérer cette semaine », précise FM.

Mais actuellement, il n’y a toujours eu aucune offre sur la table des dirigeants italiens et selon Sky Sports Italia, « l’Atalanta n’a jamais été approché par le club de la capitale. » La Dea serait même irritée par le comportement de son joueur. Reste désormais à savoir si le vainqueur de la Ligue Europa 2024 est ouvert au départ d’un élément aussi important à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Selon les informations du quotidien La Repubblica, le club italien a fixé le prix de son joueur à 55M€. Ce dossier pourrait donc s’accélérer dans les heures à venir.

