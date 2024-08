Mercato – Adrien Truffert dans la short-list du PSG ?

Dans ces derniers jours de mercato, le PSG compte bien renforcer son équipe à quelques postes. Et après Désiré Doué, un autre joueur du Stade Rennais est dans le viseur des dirigeants parisiens.

Le PSG n’en a pas fini avec son mercato. Le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Désiré Doué en provenance du Stade Rennais. Le milieu offensif est devenu la quatrième recrue de l’été après Matvey Safonov, Willian Pacho et João Neves. Mais le board parisien veut poursuivre son mercato, qui fermera ses portes en France le 30 août prochain. Et les doublures aux postes de latéraux semblent très légers derrière les titulaires Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Si la piste menant à Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam) est au point mort depuis plusieurs semaines, le PSG a coché un autre nom dans sa short-list, mais pour le couloir gauche cette fois-ci.

Une grosse concurrence dans le dossier Adrien Truffert pour le PSG

Et après avoir finalisé le transfert de Désiré Doué, la direction parisienne regarde une nouvelle fois du côté du club breton. En effet, comme le rapporte L’Equipe, le PSG apprécierait le profil d’Adrien Truffert au poste de latéral gauche. L’international Espoir français de 22 ans, qui a disputé les Jeux Olympiques avec les Bleuets, est sous contrat jusqu’en juin 2026 et sort d’une saison pleine avec les Rennais (43 matches toutes compétitions confondues pour 2 buts et 7 passes décisives). Mais les champions de France ne sont pas seuls sur ce dossier. En effet, toujours selon le quotidien sportif, Adrien Truffert est également dans le viseur de plusieurs écuries de Premier League : Wolverhampton, Liverpool, Manchester United et Nottingham Forest. « Certains d’entre eux pourraient rapidement passer à l’action alors que Rennes a souvent repoussé des offres le concernant par le passé », conclut L’E. Si aucun montant n’a filtré, Adrien Truffert est valorisé à 18M€ par le site Transfermarkt.