Mercato – Al-Hilal passe à l’action pour Marco Verratti

Marco Verratti intéresse très fortement l’Arabie Saoudite et plus précisément le club d’Al-Hilal. Le club saoudien aurait même déjà commencé l’opération séduction auprès du Transalpin de 30 ans.

Après une saison plus que mitigée, certainement l’une des pires qu’il a pu offrir sous la tunique du PSG en plus de dix ans, Marco Verratti pourrait ne pas rester parisien la saison prochaine. Cela n’est encore qu’au stade des pourparlers et d’échos plus ou moins fiables mais le joueur, ainsi que son club, songeraient à une hypothétique séparation cet été. S’il ne serait pas non plus placé sur la liste des transferts, Il Gufetto serait devenu transférable. Ce qui reste une évolution notable.

Al-Hilal veut tout tenter avec Marco Verratti

On se doute toutefois que le PSG n’ouvrira pas la porte à son joueur au premier venu. D’ailleurs, à en croire L’Équipe, le principal intéressé aurait déjà échangé à ce sujet avec un certain Kylian Mbappé. Marco Verratti serait ainsi conscient de la difficulté pour lui de quitter Paris dans l’état actuel des choses. Tout en sachant qu’il ne parait pas non plus particulièrement déterminé à plier bagages durant l’intersaison. Malgré ce, un club ferait actuellement le forcing afin de convaincre le natif de Pescara de poser ses valises du côté de Riyad, la capitale de l’Arabie Saoudite. Ce club, c’est Al-Hilal.

🚨 BREAKING : Les dirigeants d'Al-Hilal sont à Paris pour tenter de convaincre Marco Verratti et ont pris contact avec les dirigeants du PSG.

Aucune offre n'a pour l'instant été transmise ❌🇮🇹



En effet, toujours selon L’Équipe, des représentants du club saoudien seraient en ce moment même au sein de la ville lumière. Le but ? Échanger avec Marco Verratti, lui proposer un projet et, in fine, le convaincre de parapher un contrat. Une véritable opération séduction en somme. En parallèle, la délégation d’Al-Hilal aurait pris contact avec son homologue rouge et bleu afin de tenter de poser les bases d’un éventuel transfert. L’Équipe précise cependant qu’aucune offre n’aurait encore été formulée et que ce dossier s’annonce d’emblée très laborieux à boucler. Affaire à suivre…