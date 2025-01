Mercato : Alejandro Garnacho surveillé par le PSG ?

Le PSG reste en quête de renfort offensif et plus particulièrement d’un ailier en ce mercato hivernal 2025. A l’heure où le dossier Khvicha Kvaratskhelia est relancé, une piste étonnante pointe le bout de son nez.

La presse s’enflamme en France et en Italie pour le dossier Khvicha Kvaratskhelia. L’ouverture serait réelle pour une arrivée du Géorgien sous les cieux parisiens même si les tractations et le dossier s’annoncent complexes. En Angleterre, c’est un autre nom qui est associé au Paris Saint-Germain. En effet, selon The Times, c’est Alejandro Garnacho qui serait surveillé par le PSG. L’Argentin de 20 ans ne semble pas partir comme un titulaire dans l’esprit de son nouveau coach, Ruben Amorim. En effet, l’ailier argentin n’a plus été titulaire depuis cinq matchs en Premier League. Ainsi, le joueur est annoncé comme candidat au départ et le Paris Saint-Germain est surveillerait la situation. L’Atlético Madrid est également cité dans ce dossier.