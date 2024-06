Mercato – Alexandre Letellier annonce son départ du PSG

Formé au PSG et revenu au club en 2020 pour occuper le poste de troisième gardien chez les Rouge & Bleu, Alexandre Letellier a officialisé son départ du PSG.

Le PSG commence à remodeler son effectif. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé et Keylor Navas vont quitter le club de la capitale sans prolonger. Ce sera également le cas d’Alexandre Letellier. Formé au PSG, le gardien (33 ans) n’avait pas eu la chance de faire ses débuts professionnels avec son club formateur. Il avait commencé sa carrière en professionnel à Angers en 2012 avant de jouer pour les Young Boys de Berne (un match), à Troyes, au Sarpsborg 08 en Norvège, puis à Orleans. Revenu au PSG en tant que troisième gardien lors du mercato estival 2020, il jouera deux bouts de matches avec son club de cœur, lors des dernières journées de Ligue 1 contre Metz (2021-2022) en entrant à la 83e minute de jeu et contre Clermont (2022-2023) en entrant à la 80e minute. Après quatre ans au PSG et alors qu’il arrive en fin de contrat le 30 juin, il ne sera pas prolongé. Le titi parisien a officialisé son départ avec un message sur son compte Instagram.

« Une belle page se tourne… Après 4 ans de fierté à avoir porté les couleurs de mon club de cœur, il est temps de se dire au revoir. Je tenais à remercier le club, le président, les managers, les coachs, les entraîneurs des gardiens, les staffs, les staffs médicaux et bien évidemment les joueurs que j’ai pu côtoyer durant toutes ces années. Un grand merci aussi aux intendants et salariés du club, les personnes de l’ombre qui font que les joueurs sont dans les meilleures conditions et qui font en sorte que le club tourne. Merci à tous pour ce que vous m’avez apporté. Merci également aux supporters qui m’ont toujours soutenu, moi le titi parisien que je suis. Je resterai toujours derrière le club, car comme le dit la chanson, « j’ai l’amour du maillot, rouge et bleu gravé dans la peau depuis le berceau ». À bientôt Paris, merci pour tout. »