A l’approche du mercato estival 2024, les informations autour du PSG se multiplient dans la rubrique marché des transferts. Si certains dossiers vampirisent toute l’attention des suiveurs et supporters, d’autres se font davantage dans l’ombre. C’est le cas de celui de l’avenir d’Alexandre Letellier.

Formé au PSG de 1999 à 2010, Alexandre Letellier a rejoint le club de la capitale en 2020 après un parcours qui l’a emmené au SCO d’Angers, aux Young Boys de Berne, à l’ESTAC, au Sarpsborg 08 en Norvège ou encore à l’US Orléans. Le gardien de but d’aujourd’hui 33 ans répondait parfaitement au critère de nombre de joueurs formés au club pour les listes UEFA, en acceptant parfaitement le rôle qu’il avait jusque-là au Paris Saint-Germain. Après quatre saisons en Rouge & Bleu « Alexandre Letellier n’a pas été reconduit par le club de la capitale« , selon nos confrères de L’Equipe. Ces derniers affirment que cette décision a été prise en s’appuyant sur la volonté de Luis Enrique de faire avec 3 gardiens lors de ses séances d’entraînement. En ce sens, Gianluigi Donnarumma et la future recrue Matvey Safonov devraient être les heureux élus, en attendant de voir ce qu’il adviendra de l’avenir d’Arnau Tenas et Sergio Rico.

En quatre saisons au Paris Saint-Germain, le portier français Alexandre Letellier aura disputé deux matchs avec son club formateur, dont il porte le stade sur le dos en tatouage. Véritable titi parisien, le portier natif de la capitale sera donc libre de s’engager où il le souhaite, tant son contrat arrive à son terme à la fin de ce mois de juin.