Mercato : Alvaro Morata, le premier domino tombé d’une valse d’attaquants ?

A l’occasion du mercato estival 2024, le PSG se voit associé à différentes pistes pour son attaque. Cependant, le club de la capitale compte toujours dans ses rangs Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani et devra composer avec le contrats de ces joueurs s’il souhaite changer le visage de son secteur offensif.

Après une saison complète au PSG, la doublette Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ne semble pas avoir convaincu et pourrait donc être disloquée dès cet été. Les questions qui demeurent tournent autour de la façon de se séparer de l’un ou de l’autre, de prendre en compte la volonté des uns et des autres mais également de trouver la porte de sortie qui satisfera trois parties. C’est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain entre dans un véritable jeu des chaises musicales. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Alvarro Morata serait sur le point de quitter l’Atlético Madrid et rejoindre l’AC Milan. En ce sens, le club espagnol se mettra à la recherche du remplaçant idoine et le nom de Randal Kolo Muani s’inscrit dans une short-list de Diego Simeone avec Artem Dovbyk, attaquant de Gérone. Avec le potentiel départ de l’international français, le Paris Saint-Germain pourrait faire renaître la piste le menant à Victor Osimhen. L’attaquant de Naples pourrait débarquer sous les cieux parisiens et prendre une place à la pointe de l’attaque de Luis Enrique qui semble vacante avec le départ de Kylian Mbappé et les difficultés qu’on pu connaître Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos à s’imposer comme des titulaires indiscutables.

A lire aussi – Mercato : Le PSG prêt à relancer la piste Victor Osimhen

Ce jeu des chaises musicales est une piste évoquée par le journaliste italien Gianluca Di Marzio, qui s’avance quant à la possibilité de voir Victor Osimhen évoluer en Rouge & Bleu sous les ordres de Luis Enrique : « Pour l’heure, la piste du PSG est l’une des plus chaudes pour Osimhen. Alors que la Premier League semble s’éloigner, la seule alternative reste la Saudi Pro League, une solution que le Nigérian continue d’écarter« . Pour compléter ce jeu des chaises musicales, Naples pourrait remplacer Victor Osimhen par Romelu Lukaku. L’international belge, toujours sous contrat avec Chelsea, semble être un indésirable à Londres. Pour le Paris Saint-Germain, les dernières informations de nos confrères de L’Equipe parues ce lundi 15 juillet évoquent la volonté des dirigeants parisiens de relancer la piste Victor Osimhen. En effet, si le club de la capitale souhaite poursuivre avec ces deux attaquants et réciproquement, il resterait tout de même à l’écoute du marché des transferts.