À la recherche d’un milieu de terrain cet été, le PSG explore de nombreuses pistes et l’une d’elles mène au joueur d’Everton, Amadou Onana.

Le PSG désire se renforcer à tous les postes cet été. Si les secteurs défensif et offensif sont perçus comme les priorités des dirigeants parisiens, l’entrejeu ne sera pas négligé. Et ces dernier jours, le nom de João Neves a souvent été associé aux Rouge & Bleu. Mais les champions de France en titre explorent d’autres pistes et le nom d’Amadou Onana (Everton) intéresse le board parisien, d’après les informations de Foot Mercato.

Everton dans l’obligation de vendre

Le milieu défensif de 22 ans est l’une des rares satisfactions de la Belgique dans cet Euro 2024 et fait même partie des meilleurs milieux de la compétition au niveau statistiques (18 ballons récupérés, 70% de duels remportés, 92% de passes réussies). « Ambidextre, impressionnant physiquement et très polyvalent, Onana rayonne et confirme qu’il fait partie des meilleurs milieux de terrain d’Europe (…) Grâce à ses qualités physiques, il est à l’aise pour gratter des ballons grâce à ses longues jambes, mais aussi de gagner des duels aussi bien dans les airs qu’au sol », détaille FM. Des belles qualités qui le placent dans la short-list du PSG pour renforcer son milieu de terrain cet été. L’hiver dernier, le FC Barcelone avait montré un intérêt pour l’international belge (16 sélections), mais le club catalan n’est pas revenu aux nouvelles en raison de ses difficultés financières. Manchester United suit également le joueur depuis quelques mois mais les Red Devils semblent désormais donner leur préférence à Manuel Ugarte.

Et un nouveau courtisan est apparu récemment, le Paris Saint-Germain. Toujours selon les informations de Foot Mercato, l’ancien joueur du LOSC (2021-2022) séduit les dirigeants parisiens. Ces derniers pourraient voir cette piste comme une alternative à celle de João Neves. « Si le dossier du Portugais n’est pas remis en question, celui-ci est compliqué à la vue de la somme réclamée par le Benfica (100 M€) pour le milieu de 19 ans. » La piste Amadou Onana sera moins onéreuse. En étant dans l’obligation de vendre pour renflouer les caisses, Everton pourrait demander entre 55M€ et 60M€ pour son milieu de terrain. Cette alternative pourrait donc prendre de l’ampleur dans l’esprit des dirigeants du PSG, conclut FM. Le milieu d’1m95 sort d’une belle saison avec les Toffees où il a disputé la totalité des matches lorsqu’il était disponible (37 rencontres disputées toutes compétitions confondues, 7 matches manqués pour blessure) pour un total de 3 buts et 1 passe décisive.