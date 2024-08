La fin de mercato du PSG s’annonce plus calme que certains ne pouvaient l’attendre. En effet, si des renforts offensifs étaient espérés par des suiveurs ou supporters, les pistes dans ce secteur de jeu tombent une à une.

Depuis le début du mercato estival 2024 et la perte actée de Kylian Mbappé, le PSG a multiplié les pistes offensives afin de remplacer le meilleur buteur de son histoire. Par ailleurs, la récente blessure de Gonçalo Ramos à la cheville, qui lui a value une opération et absence qui devrait s’étendre sur trois mois minimum, pourrait avoir fait émerger la recrutement d’un attaquant dans les derniers instants du mercato. Cependant, selon les derniers échos avancés par Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, aucun élément offensif ne devrait rejoindre le groupe de Luis Enrique d’ici ce vendredi 30 août à 23h, date et heure de la fermeture des portes du marché des transferts pour la France et les cinq grands championnats. La tendance se confirme avec les dernières nouvelles concernant les pistes estivales du Paris Saint-Germain. La première et certainement la plus importante, Khvicha Kvaratskhelia repart pour une nouvelle saison avec Naples sous les ordres du nouvel entraîneur en place dans le sud de l’Italie, Antonio Conte. En Espagne, Nico Williams devrait en faire de même avec l’Athlétic Bilbao. Ce mercredi 28 août, Kingsley Coman semble avoir accepté l’idée de rejoindre l’Arabie Saoudite et plus précisément le club d’Al-Hilal, quand Victor Osimhen ouvrirait lui désormais la porte à Al-Ahli.

🚨ACCORD entre Manchester United et la Juventus pour le prêt avec obligation d’achat de Jadon Sancho ✅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



[@FabriceHawkins]



Fin de la piste pour le PSG 🔚 pic.twitter.com/hpEHb2Gqsn — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 28, 2024 X : @CanalSupporters

Ces dernières heures, une autre pistes estivale du Paris Saint-Germain se dirige vers une fin officielle malgré une forte atténuation ces dernières semaines : Rayan Cherki. Le jeune français de 21 ans devrait rempiler avec son club formateur et retrouver le groupe de Pierre Sage. Enfin, Jadon Sancho. L’international anglais a été associé au PSG durant de longues semaines cet été, lui qui n’est plus en odeur de sainteté du côté de Manchester United. Cependant, c’est la Juventus Turin de Thiago Motta qui devrait finalement recruter l’ailier de 24 ans. En effet, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, annonce un accord entre les dirigeants mancuniens et turinois pour un prêt avec obligation d’achat.