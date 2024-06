Avec le départ acté de Kylian Mbappé du PSG, les dirigeants du club de la capitale s’activent pour trouver un remplaçant au Français. C’est dans ce contexte que les noms fusent, et parmi eux celui de Luis Diaz a figuré. En conférence de presse, le principal intéressé s’est exprimé au sujet de son avenir.

Depuis quelques semaines, le nom de Luis Diaz est régulièrement associé au Paris Saint-Germain dans le contexte du remplacement de Kylian Mbappé. Selon les dernières informations en date de la presse en France, c’est l’ancien directeur sportif du club de la capitale, qui n’a jamais vraiment quitté la galaxie PSG, qui aurait proposé le dossier du Colombien sur la table des dirigeants Rouge & Bleu. Cependant, en interne, l’ailier de Liverpool ne ferait pas l’unanimité. Si le dossier n’est pas le plus insistants de ces dernières semaines, celui-ci existe tout de même et semble être arrivé aux oreilles de la presse dans le monde mais aussi du principal intéressé. Actuellement mobilisé avec la Colombie en préparation de la Copa América 2024 qui se tiendra du 20 juin au 14 juillet, Luis Diaz s’est présenté en conférence de presse entre deux rencontres de préparation. En effet, après avoir battu sèchement les Etats-Unis sur le score de 1-5, la Colombie s’apprête à affronter la Bolivie pour son ultime match amical ce samedi 15 juin.

En point presse, Luis Diaz, a été interrogé au sujet de son avenir et y a répondu sans détour : « Je suis très heureux à Liverpool, c’est une grande équipe et un grand club, j’ai toujours voulu jouer là-bas, donc je suis très heureux et détendu. Je ne pense à rien d’autre« . Une déclaration qui pourrait définitivement mettre fin à un feuilleton qui finalement, n’aura que très peu vu le jour.